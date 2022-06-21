Три роки тому у США Ігорю Маркову діагностували меланому

На 60-му році життя 21 червня помер відомий львівський політолог та кандидат історичних наук Ігор Марков. Причиної смерті стала меланома, з якою він боровся останні три роки.

«Відійшов Ігор Марков. Було йому 59 років. Один з тих, хто формував молодше покоління львівського протестного руху наприкінці 1980-х: "Товариство Лева", Студентське братство, самвидавчий ще "Поступ" з його "Більше поту – менше крові"», – йдеться в некролозі «Збруча».

Три роки тому у США Ігорю Маркову діагностували меланому. Він лікував рак шкіри медикаментозно, взимку Інститут народознавства НАН України, де він працював, організовував збори коштів для лікування. Проте війна лікування перервала, і коли знову з’явилася можливість його продовжити, було вже пізно.

Ігор Марков – кандидат історичних наук в галузі етнологія. З 2017 року був науковим співробітником відділу соціальної антропології Інституту народознавства НАН України, з 2017 по 2020 рік – членом вченої ради Інституту. Також очолював ГО «Лабораторія соціальних досліджень у Львові».