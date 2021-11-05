Усе життя від повноліття дочка священика Любов Хильчук провела в монастирі

Після важкої хвороби на 69-му році життя 4 листопада померла настоятелька Корецького Свято-Троїцького ставропігійного жіночого монастиря ігуменя Рафаїла. У монастирі, який перебуває у підпорядкуванні Української православної церкви Московського патріархату, вона жила з 18 років.

Ігуменя Рафаїла (Любов Хильчук) народилася на Волині у родині протоієрея Івана Хильчука. У 18-річному віці поступила послушницею у Корецький жіночий монастир і працювала у канцелярії. Після закінчення духовної семінарії повернулася в обитель, її було призначено секретарем монастиря.

У 1990-му, після відкриття при монастирі регентського училища, послушниця стала викладати теорію музики і вокал. Вона була регентом монастирського хору до 2007-го. У 1991-му постриглася в монахині і прийняла ім’я Рафаїла. У 2006-му її було призначено настоятелькою Корецького монастиря і возведено в сан ігумені.

До свого 60-річчя ігуменя Рафаїла була нагороджена орденом Княгині Ольги III ступеня. За її ігуменства у монастирі провели реставрацію та збудували корпус для прийому паломників. Поховають настоятельку 6 листопада. Про це повідомляє інформаційний відділ УПЦ МЦ.