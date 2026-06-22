Померла суддя Львівського апеляційного суду Надія Шеремета
Надія Шеремета померла у віці 64 роки
У віці 64 роки померла суддя Львівського апеляційного суду Надія Шеремета. Про це у понеділок, 22 червня, повідомили на сторінці суду.
«З глибоким сумом повідомляємо, що на 64 році життя померла суддя Львівського апеляційного суду Шеремета Надія Олегівна», – сказано в повідомленні.
Причину смерті Надії Шеремети в суді не уточнили.
Парастас за померлою відбудеться 22 червня о 19:30 у Храмі Вознесіння Господнього, що на вул. Широкій, 81-а.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Чин похорону розпочнеться 23 червня о 10:00 год.
Надія Шеремета працювала суддею Львівського апеляційного суду понад 10 років, перед тим займала посаду судді Городоцького районного суду.