Надія Шеремета понад 10 років працювала суддею Львівського апеляційного суду

У віці 64 роки померла суддя Львівського апеляційного суду Надія Шеремета. Про це у понеділок, 22 червня, повідомили на сторінці суду.

«З глибоким сумом повідомляємо, що на 64 році життя померла суддя Львівського апеляційного суду Шеремета Надія Олегівна», – сказано в повідомленні.

Причину смерті Надії Шеремети в суді не уточнили.

Парастас за померлою відбудеться 22 червня о 19:30 у Храмі Вознесіння Господнього, що на вул. Широкій, 81-а.

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Чин похорону розпочнеться 23 червня о 10:00 год.

Надія Шеремета працювала суддею Львівського апеляційного суду понад 10 років, перед тим займала посаду судді Городоцького районного суду.