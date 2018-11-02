Працівники двох ТЕЦ Дубневичів зривають опалювальний сезон у Новояворівську та Новому Роздолі

Теплоелектроцентралі у Новояворівську та Новому Роздолі досі стоять без роботи. Там нема працівників, які б погодились працювати із новою фірмою-управителем.

Раніше НАБУ зловило два підприємства, що належать братам Дубневичам, на розкраданні газу. Сума збитків – майже 1,5 млрд грн. За матеріалами слідства, на Новояворівській та Новороздільській ТЕЦ присвоїли газ, який був поставлений за пільговими цінами для виробництва теплової енергії населенню. Замість населення газ продавали ДП «Енергоринок» за ринковими цінами.

Тож суд арештував обидві ТЕЦ, а Державне агентство АРМА передало їх в управління фірмі, яку обрали на конкурсі. Та новий господар стверджує: старі керівники не пускають працівників на нову роботу. І фактично зривають опалювальний сезон у двох містах.

У кімнаті, з якої керують роботою парових котлів, нікого немає. Ба більше, у шафах керування відсутні контролери. Запуск і робота ТЕЦ без них неможливі.

«Їх демонтували. Видно, що роз’єми, які йдуть для інформаційних потоків, роз’єми є, але самих контролерів на стійках контролерів – немає», – пояснив виконавчий директор ПП «Гарант Енерго М» Олександр Похилко.

Новий управитель електростанцією ПП «Гарант Енерго М» недорахувалось ще кількох деталей. Також не знайшли й планів підготовки до опалювального сезону. Тож він і не почався у 30 тисяч мешканців Новояворівська.

«4 школи, 5 садків, одна тільки лікарня, яка мала індивідуальне опалення окрему котельню, отримує тепло», – повідомив голова Яворівської РДА Ігор Сабардак.

Та найбільша біда – на ТЕЦ немає працівників. Новий управитель сподівався, що працювати будуть місцеві. Та виявив, що старе керівництво просто не пускає людей на нову роботу.

«Проблема, з якою ми зіштовхнулись, мабуть, одна з найбільших. Попереднє керівництво не відпускає людей до нас. Тобто ми зіштовхнулися з проявами феодального ладу, де людей, як рабів тримають. Просто залякують окремих. Вони, звісно, приходять, просяться до нас», – розповів директор ПП «Гарант Енерго М» Володимир Купчак.

Ті самі працівники прийшли на зустріч зі своїм директором, аби той сказав їм, що робити.

«Люди зараз розчаровані, як це перейти туди. Розлетиться там – назад вже не візьмуть тоді. Скажуть – ви як той перебіжчик – від наших до ваших», – сказав водій Павло Лебедкін.

«Ми до вчорашнього дня не розуміли, на якій підставі, і в якій структурі, в якій правовій і трудовій угоді буде прописане наше подальше майбутнє», – додав начальник зміни котло-турбінного цеху ТЕЦ Юрій Калагурка.

«Гарант Енерго М» пропонує працівникам або повністю звільнитись із «Енергії» і перейти на нову роботу, зберігши усі пільги, або ж влаштуватись на півставки, за сумісництвом чи договором цивільно-правового характеру. Керівник фірми Дубневича обіцяє не заважати. І, якщо повернеться на ТЕЦ, – знову брати людей на роботу.

«У момент того, як теплоелектроцентраль перейде в законне управління «Енергія-Новояворівськ», тобто арешт буде знятий чи рішення суду щодо неї набуде, – люди повертаються до виконання своїх службових обов'язків в компанію», – повідомив директор ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» Андрій Гнатуш.

1 листопада заяви на роботу до компанії-управителя у Новояворівську написали 13 людей, однак у п’ятницю, 2 листопада, працювати вийшли лише семеро. У Новому Роздолі зголосились працювати більше ста людей, та на роботу вийшли лише четверо.

Хоча, нагадаємо, у жовтні старий і новий управителі Новояворівської і Новороздільської ТЕЦ домовились разом працювати, щоб відновити роботу підприємств. Відтак, обіцяли вчасно запустити опалювальний сезон. Проте 28 жовтня мешканці Нового Роздолу вийшли на мітинг через зрив опалювального сезону, який так і не розпочали.