Нагородження ініціював народний депутат Павло Бакунець, а вручили нагороди разом з Першим заступником Голови Верховної Ради Олександром Корнієнком

Понад 30 працівників сфери інфраструктури, освіти, медицини та соціальних послуг із громад Жовківщини, Мостищини та Яворівщини отримали відзнаки Верховної Ради та інші почесні подяки за щоденну роботу, спрямовану на забезпечення гідного рівня життя в громадах. Нагородження ініціював народний депутат Павло Бакунець, а вручили нагороди разом з Першим заступником Голови Верховної Ради Олександром Корнієнком.

Парламентськими нагородами відзначили комунальників, енергетиків, працівників сфер освіти та охорони здоров’я, співробітників ЦНАПів та органів місцевого самоврядування. Це люди, які щодня забезпечують роботу інфраструктури громад, попри складні погодні умови та виклики воєнного часу.

«Дуже важливо, коли є прямий відвертий діалог і люди, які займають високі державні посади, особисто дякують тим, хто щодня виконує важку й відповідальну роботу. Це люди, які забезпечують тепло і світло в домівках, розчищають вулиці від рекордних снігопадів, навчають дітей і дбають про здоров’я мешканців. Саме вони формують надійний тил, від якого залежить підтримка фронту», – зазначив Павло Бакунець, представник Яворівщини та Жовківщини у Верховній Раді.

Своїми враженнями поділилися й ті, хто отримав відзнаки. Зокрема, дорожній робітник із Новояворівська Олександр Окарінський розповів, що його робота під час негоди вимагає значних зусиль, однак сприймається як частина спільної відповідальності в умовах війни.

«Ми чистимо від снігу усе місто. Хідники, стежки, усе. Робота не проста, але хіба хлопцям на фронті не важко? Тому час зараз такий, що до роботи потрібно ставитися з повагою, дякувати Богові і нам усім, що живі і здорові», – ділиться він.

Візит Першого заступника Голови Верховної Ради на Яворівщину став першим офіційним. Окрім нагородження, його використали для відкритого діалогу з мешканцями громад. Під час зустрічі обговорили переговорний процес, потреби оборони, енергетичну ситуацію та щоденні проблеми, з якими стикаються громади в тилу.