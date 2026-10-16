Учасникам схеми загрожує 12 років тюрми

На Прикарпатті триває розслідування схеми фіктивного працевлаштування військовозобовʼязаних на залізницю. У справі вже четверо підозрюваних, які завдали державній компанії 1,4 млн грн збитків.

Йдеться про схему, яка діяла у відокремленому підрозділі «Експлуатаційне вагонне депо Коломия» із січня 2024 року по квітень 2026 року. Начальник і заступник депо фіктивно працевлаштовували чоловіків на вакансії із можливістю бронювання, а їхню зарплатню привласнювали.

Новоспечені працівники формально обіймали посади слюсарів з ремонту рухомого складу та отримували документи, що давали підстави для відстрочки від мобілізації. При цьому своїх службових обов’язків вони фактично не виконували.

На першому етапі розслідування було відомо про чотирьох фіктивних робітників. Наразі встановлено, що за 2 роки за цією схемою формально працевлаштували 8 людей. Правоохоронці також встановили причетність до злочинної діяльності двох майстрів вагонного депо.

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«Вони регулярно вносили в табелі обліку робочого часу неправдиві відомості про нібито присутність працівників на робочому місці. На підставі цих підроблених документів останнім щомісяця нараховували зарплату, премії та інші надбавки. Зарплатні картки перебували у розпорядженні учасників злочинної групи, які знімали та витрачали гроші на власний розсуд», – розповіли в Івано-Франківській обласній прокуратурі у п’ятницю, 16 жовтня.

Загальна сума завданих збитків держпідприємству становить майже 1,4 млн грн. Керівнику депо та його заступнику, окрім підозр у розтраті бюджетних грошей шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України), також інкримінують створення й участь в організованій групі та службове підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України). Аналогічні підозри вручено і двом майстрам. Санкції статей передбачають до 12 років ув’язнення.