Колектори вимагали від людей як існуючі , так і неіснуючі борги

Правоохоронці викрили групу колекторів, які погрожували людям насильством та розповсюдженням підроблених порнографічних матеріалів.

Як повідомили у Національній поліції, вимагачі у багатьох випадках представлялись співробітниками офіційних владних структур, зокрема Національного агентства з питань запобігання корупції, та залякували «застосуванням повноважень».

«До Департаменту внутрішньої безпеки НПУ надійшло звернення щодо групи осіб, яка діє начебто від імені офіційних структур, зокрема Національного агентства з питань запобігання корупції, з метою вимагання від людей неіснуючих кредитних боргів чи примушування до погашення наявних боргових зобов’язань. При перевірці оперативники ДВБ встановили причетних до протиправних дій, це співробітники колекторських компаній», — йдеться в повідомленні.

Зловмисники погрожували позичальникам фінансових установ фізичною розправою та розповсюдженням у соцмережах фальсифікованої інформації порнографічного змісту.

Відкрито кримінальне провадження за статтями про «вимагання» (ч. 4 ст. 189), «ввезення, виготовлення, збут і розповсюдженням порнографічних предметів» (ч. 3 ст. 301) та «примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань» (ч. 2 ст. 355) Кримінального кодексу України.

Серед вимагачів — цивільні особи, нотаріуси та приватні виконавці. Так звані колекторські кол-центри діяли на території Києва та області, а також у Вінниці, Житомирі, Черкасах та Херсоні.

Правоохоронці провели понад 20 обшуків за місцями розташування офісів банківських «посередників». Під час обшуків вилучили оргтехніку, носії інформації, мобільні телефони та документацію. Докази відправили на експертизу, щоб надати правову кваліфікацію діям фігурантів.

Як повідомляв ZAXID.NET, у лютому кіберполіція викрила групу колекторів, які погрожували клієнтам в разі несплати позики фізичною розправою та поширенням порнографічного контенту, створеного за допомогою фоторедакторів із зображенням боржників та їхніх родичів. Вимагачі здійснили більше 360 тис. погроз громадянам з різних регіонів України.