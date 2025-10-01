Прикарпатець служив кулеметником у бойовому підрозділі Держспецтрансслужби

Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України прикарпатцеві Василеві Шкварку, який загинув у серпні 2023 року у боях за село Урожайне на межі Запорізької та Донецької областей. Про це 1 жовтня повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

«Відповідно до Указу Президента Володимира Зеленського за особисту мужність, незламність та жертовну любов до Батьківщини нашому землякові присвоєно найвищу державну нагороду, на жаль, посмертно. Життя воїна обірвалося за лічені дні до його 30-річчя», – написала Світлана Онищук у фейсбуці.

Василь Шкварок народився 4 вересня 1993 року. Став на захист України з початком повномасштабного вторгнення РФ, добровільно вступивши до лав Держспецтрансслужби у березні 2022 року. Спочатку служив у військах охорони, а з 29 травня 2023 року став кулеметником у складі бойового підрозділу.

Василь Шкварок брав участь у звільненні села Урожайне під час українського контрнаступу. Загинув 19 серпня 2023 року, потрапивши під мінометний обстріл під час евакуації поранених побратимів.