Василь Полагнюк є уродженцем Яблунівської громади

Володимир Зеленський присвоїв звання «Герой України» командиру роти оперативного призначення Першої президентської бригади імені гетьмана Петра Дорошенка «Буревій» НГУ Василю Полагнюку. Майор з позивним «Кінолог» загинув у травні 2024 року після поранення в бою на Луганщині, повідомили в Івано-Франківській ОДА 27 лютого.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” Полагнюку Василю Васильовичу – майору (посмертно)», – йдеться в указі президента.

Василь Полагнюк народився 28 грудня 1990 року у селі Текуча Яблунівської громади на Прикарпатті і був професійним кінологом. Пішов до війська з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Спочатку служив у 25 бригаді охорони громадського порядку імені князя Аскольда. Згодом перевівся до Першої президентської бригади імені гетьмана Петра Дорошенка «Буревій» Нацгвардії України.

Василь Полагнюк мав позивний «Кінолог». Прикарпатець отримав поранення в бою у Серебрянському лісі і помер 12 травня 2024 року.