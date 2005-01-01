28 грудня Президент України підписав закони, які дають старт медичній реформі в Україні. Це ключовий закон медреформи №6327, який змінює модель фінансування медицини та дає гарантії отримання якісного медичного обслуговування для громадян. З нового року зміни торкнуться тільки первинної медичної допомоги. З 2020 року нова система фінансування запрацює і для амбулаторного та стаціонарного лікування.

Президент підписав й закон №7117 про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості, що дає додаткові можливості для розвитку медицини на селі.

Про це повідомила прес-служба МОЗ.

Тож у 2018 році в Україні почне працювати національна солідарна система медичного страхування. Усі послуги, аналізи, дослідження, ліки, які надаються за державною програмою медичних гарантій, будуть на 100% безоплатними. Перелік таких послуг буде відкритий.

Учора уряд ухвалив цілий пакет підзаконних актів для того, щоб медичні заклади та місцева влада по всій країні розпочали підготовку до першого етапу реформи. Тепер, після підписання Закону Президентом, документи вступають у дію.

Що це означає для пацієнтів? Кожен може вирішувати самостійно, до якого медичного закладу і якого лікаря піти, незалежно від місця проживання чи реєстрації. Пацієнт отримає допомогу і увагу медпрацівника у будь-якому медичному закладі, законтрактованому Національною службою здоров’я України, бо саме за це держава заплатить гроші конкретному закладу. І головне: пацієнт нарешті отримає гарантії того, що надані йому медичні послуги будуть повністю оплачені державою.

Що це означає для медичних працівників? Медики отримають справедливі умови роботи і увагу керівників, бо за ними стоятимуть його пацієнти, а, отже, і доходи медзакладу. Медичні працівники нарешті отримають фінансові гарантії та достойний дохід, що залежатиме напряму від їхнього досвіду, професіоналізму та зацікавленості у здорових пацієнтах.

Що це означає для медзакладів? За якісну медпослугу, надану пацієнту, держава заплатить кожному медзакладу однаково. Тариф включатиме усі видатки для надання медичної допомоги: роботу медичного персоналу, витратні матеріали, ліки, амортизацію обладнання та адміністративні видатки.