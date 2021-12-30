Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про скасування «примусової» вакцинації від коронавірусу, яку нібито роблять протермінованими вакцинами. Відповідь президента оприлюднена на сайті його Офіційного інтернет-представництва, пише «Укрінформ».

Петиція була опублікована на сайті голови держави 23 вересня громадянином Олександром Зінькевичем і набрала необхідні для розгляду 25 тис. підписів. Автор документа вказував, що «не повинно бути такого, що люди вакцинуються простроченими вакцинами під страхом звільнення з роботи чи неотримання заробітної плати».

Своєю чергою, президент повідомив, що попросив уряд з’ясувати, чи були випадки використання протермінованих вакцин, і в разі необхідності «вжити відповідних заходів реагування».

Також президент пояснив, що згідно з Конституцією України «держава забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя» людей, життя і здоров’я яких є «найвищою соціальною цінністю». При цьому він послався на закони України, згідно з якими працівники окремих професій та організацій в Україні підлягають обов’язковим профілактичним щепленням, щоби не заражати інших людей та поширювати інфекцію.

Зауважимо, що раніше Володимир Зеленський вже двічі відповідав на петиції про скасування вакцинації від коронавірусу. Тоді президент також цитував норми закону і наголошував, що потрібно не тільки піклуватися про власне здоровʼя, але й не шкодити здоровʼю інших.

Як інформував ZAXID.NET, в Україні з 8 листопада почали відстороняти від роботи невакцинованих освітян і чиновників без збереження зарплати і нарахування стажу, поки вони не зроблять щеплення.

З 9 грудня перелік професій, для яких вакцинація є обов’язковою, розширили. Туди додали працівників установ соціальної сфери, захисту прав дітей і реабілітаційних установ, державних службовців та співробітників стратегічних для держави підприємств.