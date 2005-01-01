Президент Європейської Ради очікує більшої підтримки для України з боку Польщі

Туск сказав, що його політичною метою в Брюсселі є утримання єдності ЄС щодо України

Польща завжди відстоювала інтереси України на Заході і «було б дуже погано, якби Варшава втратила можливість робити це і надалі». Про це заявив президент Європейської ради Дональд Туск в інтерв'ю польському телеканалу tvn24.

«Ці відносини є винятково напруженими і тому ми (поляки) маємо дуже важливі інтереси, які пов'язані з географією. Ще раз повторю: я б очікував на більшу й позитивнішу активність з боку Варшави, оскільки дуже важливо утримати позитивну атмосферу навколо України», - наголосив Туск і додав, що це першочергова справа, але за останні два роки «з'явилися питання» щодо політичної підтримки Польщею України.

За його словами, Польща не може загальмувати в ЄС усі негативні процеси, такі як наприклад просування в Європі проекту «Північний потік-2», але Варшава повинна бути безумовним лідером у підтримці незалежності України і свого роду політичним опікуном українських інтересів.

Туск також сказав, що його політичною метою в Брюсселі є утримання єдності ЄС щодо України і агресії РФ на Донбасі і заявив, що багато країн хочуть мати хороші економічні відносини з Росією і не готові за будь-яку ціну йти на загострення з нею. Тому, його завдання - «зробити все можливе, щоб ЄС діяв як одна зріла політична організація».

«Тому, не було ніяких сумнівів, що справа Скрипаля та реакція на неї РФ вимагають солідарності з Великою Британією. Я був здивований масштабами підтримки навіть серед тих політиків, які донині були дуже дружелюбно налаштовані до президента Путіна і Росії... Світ настільки складний і сповнений загроз на глобальному рівні, що єдність ЄС сьогодні має бути як у справах відносин із Росією, так і Китаєм або США», - заявив Туск.

Нагадаємо, протягом останніх років напруга між Україною і Польщею зростає через різне тлумачення історичного минулого. Одним з останніх стало прийняття в Польщі змін до закону про Інститут національної пам'яті, який передбачає покарання за публічне звинувачення польської нації в причетності до Голокосту і злочинів Третього рейху.