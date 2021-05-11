Смерть 63-річного мешканця Львівщини, який помер на наступний день після вакцинації, не пов’язана із введенням вакцини AstraZeneca/Covishield. Про це на брифінгу 11 травня розповів очільник департаменту охорони здоров’я ЛОДА Орест Чемерис.

За словами Ореста Чемериса, у чоловіка була важка супутня патологія і його смерть не пов’язана з вакцинацією. Цю заяву він зробив, посилаючись на дані регіональної групи оперативного реагування на несприятливі події після імунізації/туберкулінодіагностики департаменту охорони здоров’я ЛОДА, яка вивчала цей випадок.

Нагадаємо, що 16 квітня голова ЛОДА Максим Козицький написав на своєму Facebook про смерть 63-річного чоловіка на наступний день після введення вакцини AstraZeneca/Covishield. Це повідомлення поширила низка місцевих ЗМІ, трактуючи це таким чином, начебто смерть чоловіка настала через вакцинацію.

Наступного дня Максим Козицький оприлюднив оновлену інформацію, де уточнив, що у померлого була атеросклеротична хвороба серця, cтенозуючий кардіосклероз та гостра серцево-судинна недостатність.