Косівський районний суд визнав бухгалтерку Олену Риптик винною у підробці документів, призначив їй 3 роки ув’язнення, замінивши реальний термін покарання на 2 роки іспитового строку.

Як йдеться у вироку від 15 жовтня, у січні 2025 року обвинувачена замовила виготовлення підробленого посвідчення на одержання соціальної допомоги та довідку до акту огляду МСЕК про інвалідність II групи, яка передбачає необхідність догляду. На підставі підроблених документів чоловік обвинуваченої отримав відстрочку від мобілізації.

Під час засідання Олена Риптик не визнала своєї вини, відмовившись відповідати на запитання прокурора та судді. Вона розповіла, що не домовлялася про підробку документів і нікому не передавала паспортних даних та грошей за послуги.

Водночас суд ознайомився з вилученими у подружжя підробленими документами та інформацією ТЦК, що чоловік обвинуваченої наразі має відстрочку через інвалідність дружини. Також суд врахував, що прикарпатка не стоїть на обліку у психіатра та нарколога, має позитивну характеристику і перерахувала 60 тис. грн на рахунок ЗСУ.

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Дослідивши всі матеріали справи, суддя Юлія Кіцула визнала Олену Риптик винною у підробці документів і призначила їй 3 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 2 роки іспитового строку. На вирок можуть подати апеляцію.