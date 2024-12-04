Державна прикордонна служба опублікувала документальний фільм «Конвеєр Помсти», який розповідає про пілотів підрозділу «Фенікс» зі складу бригади «Помста». За десять місяців 2024 року військові уразили понад тисячу окупантів, ліквідували сотню одиниць бронетехніки, 200 гармат і мінометів. Пресслужба ДПСУ розповідає, що у фільмі показали деталі з життя бійців, які поєднують небезпечну роботу на передовій та розробку технологій.

Авторами фільму стали Левко Стек, Олександр Єрмаков, Олександр Шандра та Владислав Чікін. «У фільмі ми акцентуємо не на бойовій роботі, а на тому, що відбувається поза межами кадру. Люди це рідко бачать. Ми жили з військовими кілька тижнів і за цей час вони забули про те, що ми журналісти й це дуже нам допомогло», – розповів журналіст Левко Стек.

Зазначимо, що на базі бригади «Фенікс» ДПСУ у липні 2024 року створила першу прикордонну комендатуру розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК). Основою комендатури стали захисники, які брали участь в бойових діях в Бахмуті.

«Складнощі [під час творення фільму] були в тому, що ми були свідками перетворення маленького підрозділу в складі комендатури, який на наших очах перетворювався у велику комендатуру, яка тепер працює на трьох напрямках й фактично прикриває всю піхоту бригади. Оскільки безпілотні війська Україні тільки набувають обертів, то і самі військові до кінця не знають, як це має працювати, бо вони фактично перші у світі це роблять. Так само ми як журналісти не розуміли до кінця, як будувати матеріал, оскільки все створювалося в об'єктивах наших камер», – сказав Левко Стек.

Він додав, що фільм «Конвеєр Помсти» створили, оскільки Підрозділ «Фенікс» є революційним й ніколи раніше не існувало формувань, де 100% особового складу заточені виключно на роботу з безпілотниками.