Спецслужби РФ, які контролюють соцмережу, видаляють будь-яку інформацію про солдата з соцмереж, як тільки стає відомо про його полон

У російських військових, які потрапляють у полон в Україні, масово зникають сторінки у соцмережі «ВКонтакте», яка контролюється російськими спецслужбами. Про це повідомляє сайт «Бабель» з посиланням на аналіз російського проекту «Сота».

Як повідомляється, сторінки у російській соцмережі видаляють не українці, оскільки українські журналісти, які записують інтервʼю з полоненими, часто самі дають посилання на сторінки полонених. Роблять це і не самі полонені – на момент затримання їх сторінки активні. Також журналісти впевнені, що сторінки видаляють і не родичі військовополонених, оскільки це явище занадто масове.

Журналісти припускають, що за цим стоїть російське військове керівництво і сама соцмережа «ВКонтакте», яка вочевидь контролюється російськими спецслужбами. Зазвичай сторінки військових зникають після розголосу факту полону.

«Важливо уточнити, що видаляються не всі облікові записи, а деякі, причому неможливо назвати їх точну кількість через особливості соціальної мережі [...]. Проте до кінця неясно, за яким принципом у «ВКонтакте» блокуються акаунти військовополонених — через галас, який створюється після того, як публікуються відомості про взяття в полон, або після того, як полонений офіційно заноситься до реєстру військовополонених, який веде міноборони», – зазначили журналісти.

Вони додали, що з контрактників під час вступу на службу збирають анкети, де треба вказати акаунти у соцмережах. Перед війною ці анкети оновлювали та актуалізували.