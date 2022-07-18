Командиром взводу ворожої ДРГ виявився уродженець Запорізької області Станіслав Трутнєв

Розвідувальна група Головного управління розвідки Міноборони знищила на Харківщині диверсійну розвідувальну групу морської піхоти північного флоту ВМФ Росії і взяла в полон командира взводу. Про це повідомляє прес-служба ГУР.

«Розвідувальна група Головного управління розвідки «Кедр» провела спецоперацію в селі Дементіївка Дергачівського району Харківської області. Було виявлено великий підрозділ окупантів, що розміщувався у зруйнованих будівлях. В результаті вогневого ураження 36 окупантів було знищено. Багато рашистів отримали поранення різного ступеню тяжкості», – йдеться в повідомленні.

Пізніше «Кедр» разом з підрозділами місцевого ТРО і Національної гвардії провів низку бойових зіткнень та змусив російських окупантів відійти з позицій, попри значну чисельну перевагу противника.

відео ГУР

В результаті операції були здобуті численні трофеї та взято в полон пораненого командира взводу ворожої ДРГ.

Ним виявився уродженець Запорізької області 1989 року народження Станіслав Трутнєв. Це військовослужбовець 140 загону спеціального призначення боротьби з підводними диверсійними силами та засобами північного флоту ВМФ РФ (в/ч 69068, Відяєво, Мурманської області). Три роки тому був відряджений в угруповання збройних сил РФ в Сирії.

В ГУР розповіли, що безпосередньо на полі бою йому було надано первинну медичну допомогу, наразі він перебуває в одному з українських медичних закладів.