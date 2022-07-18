Російські командири керувались картами минулого століття під час повномасштабного вторгнення на територію України. Відповідні документи були виявлені СБУ на місцях тимчасово окупованих районів Харківської області. Про це повідомив прес-центр СБУ.

Як відзначають спецслужбовці, російські командири керувалися топографічними картами України 1969 року.

Топографічні карти України, якими користувались окупанти були створені в 1969 році

Відповідно, документи російського мотострілецького батальйону 138-ї гвардійської мотострілецької бригади не оновлювалася щонайменше 53 роки. При цьому ця бригада була знищена ЗСУ наприкінці березня біля Харківської кільцевої дороги на Старосалтівському напрямку.

На картах окупантів, наприклад, відсутній Салтівський житловий масив Харкова, який забудовувався з початку 70-х років минулого століття.

Також відсутні Трав'янске і Муромське водосховища, зведені у сімдесяті роки. А державний кордон між Україною і Росією намальований кульковою ручкою, оскільки на картах його взагалі не було.

На застарілих картах були відсутні деякі об'єкти інфраструктури

Відомо, що навігаційним забезпеченням знищеного на Харківщині мотострілецького батальйону займалися Топографічна служба Західного військового округу РФ на чолі з полковником Алєксєєм Красновим, а також Центр геопростірної інформації і навігації РФ.

Напередодні повномасштабного вторгнення в Україну ці підрозділи святкували 210-ту річницю топографічної служби Росії і заявляли, що вони забезпечують російське військове командування «найсучаснішими картами», виготовленими нібито за допомогою «найновітніших пересувних навігаційно-геодезичних комплексів».