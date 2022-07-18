Джеймс Ставрідіс вважає, що ситуація в Україні може бути подібною до тієї, яка виникла після завершення Корейської війни

Колишній командувач військ НАТО Джеймс Ставрідіс вважає, що вже через чотири-шість місяців війна в Україні може перетворитися в заморожений конфлікт. Свою думку він озвучив виданню Insider.

За його словами, ситуація в Україні може бути подібною до тієї, яка виникла після завершення Корейської війни.

«Українці дуже сильно опираються. Військові плани Путіна виявилися не дуже ефективними. Він отримав небагато територій порівняно з тим, з чого починав конфлікт. Я бачу, що це буде подібно до кінця Корейської війни – тобто перемир'я, мілітаризована зона між двома сторонами, ворожість, що триває, свого роду заморожений конфлікт», – вважає Ставрідіс.

За його словами, на це варто чекати в період протягом наступних чотирьох-шести місяців, оскільки «жодна із сторін не зможе витримати набагато більше цього».

До слова, глава Міноборони Олексій Резніков також сподівається, що вже цього року українці почнуть успішну контрнаступальну кампанію, яка призведе до змін на фронті на нашу користь. Президент Володимир Зеленський на саміті лідерів Великої сімки також закликав зробити великий крок до припинення війни до кінця року.