Наразі правоохоронці ідентифікували близько 1400 учасників незаконних збройних формувань «самооборона Криму» та «самооборона Севастополя»

Прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя повідомила про підозру двом «кримським самооборонівцям». Про це повідомляє прес-служба прокуратури АРК.

«За процесуального керівництва прокуратури АРК та міста Севастополя, повідомлено про підозру двом учасникам незаконного збройного формування «самооборона Криму» за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України. Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років», — йдеться в повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрювані, починаючи з 2014 року, були учасниками незаконного збройного формування «самооборона Криму». Спільно з іншими «самооборонівцями» вони брали участь у затриманні українських активістів під час мітингу на підтримку територіальної цілісності України 26 лютого 2014 року.

«Також, здійснювали патрулювання вулиць Сімферополя та проводили незаконні перевірки документів й особисті обшуки громадян України, погрожуючи застосуванням фізичної сили та вогнепальної зброї», — повідомили у прокуратурі.

Наразі органами правопорядку автономії ідентифіковано близько 1400 учасників незаконних збройних формувань «самооборона Криму» та «самооборона Севастополя», які активно сприяли окупації півострова.

Зокрема, слідством встановлено, що «самооборонівці» причетні до вбивств та викрадень українських активістів, захоплення адмінбудівель та штабу Військово-морських сил України.

Разом з тим, учасники НЗФ активно сприяли проведенню незаконного «референдуму», здійснювали контрольно-пропускний режим на незаконно створених блок-постах, затримували українських громадян, проводили незаконні особисті обшуки та обшуки транспортних засобів, перешкоджали журналістській діяльності тощо.

У прокуратурі зазначили, що на даний час, 257 «самооборонівцям» повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), 111 (Державна зрада) та 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України.