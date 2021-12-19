Митрополит Епіфаній допускає скасування Різдвяного посту на Новий рік для вірних ПЦУ

На 31 грудня і на 1 січня Православна церква України (ПЦУ) може послабити піст або взагалі скасувати його на два дні через те, що українці святкують Різдво 7 січня, а не 25 грудня, заявив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній.

«До певної міри є порушення посту. І ми навіть обговорювали, в деяких помісних православних церквах є традиція, що на ці два дні, на 31 грудня і на 1 січня, церква може послабити піст або взагалі скасувати на два дні. Церква, як любляча мати, вона може діяти поблажливо. Як кожна мати, своїй дитині або дозволяє щось, навіть порушує певні правила, або, навпаки, діє інколи жорстко, згідно з акривією, тобто точно згідно з правилами», – сказав митрополит Епіфаній в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«І тому церква в майбутньому може розглянути, якщо це буде соборне загальне рішення, щоб на ці дні, поки ми не перейдемо до новоюліанського календаря, послабити піст, щоб не було порушення. Бо, є зустріч Нового року, хоча це й не головне, багато хто не святкує цей день, але це є справді проблемою», – додав він.

Епіфаній також спрогнозував, що українці впродовж наступних 10 років, у своїй більшості, можуть перейти на святкування Різдва 25 грудня.

Нагадаємо, що 7 січня Українська православна церква (ПЦУ), а також Українська греко-католицька церква (УГКЦ) святкують Різдво Христове за юліанським календарем (так званим «старим стилем»). Згідно з офіційними канонами УГКЦ, піст для її вірних на 31 грудня та 1 січня скасовується. Натомість у ПЦУ таких винятків немає.

Зазначимо, що Римо-католицька церква і більшість протестантських церков, а також більшість православних церков світу святкують Різдво 25 грудня за сучасним григоріанським календарем чи новоюліанським. В Україні з 2017 року 25 грудня, як і 7 січня, є офіційним вихідним днем.