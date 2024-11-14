Днем вшанування пам’яті архімандрита Плетенецького буде 29 жовтня

ПЦУ канонізувала архімандрита Києво-Печерської лаври Єлисея Плетенецького, який народився у Львові. Він став першим преподобним, висвяченим Православною церквою України, його приєднали до лику святих для шанування в Київській єпархії. У XVII ст. Плетенецький був настоятелем монастиря, засновником лаврської друкарні та видатним релігійним діячем.

«Священний Синод Православної церкви України нещодавно прийняв рішення про приєднання до лику святих для шанування в Київській єпархії архімандрита Києво-Печерської лаври Єлисея (Плетенецького)», – повідомили на сторінці ПЦУ.

Як розповіли у Церкві, Єлисей Плетенецький походив з родини української дрібної шляхти з Галичини, народився у Львові. Його родина походила зі села Плетеничі на Львівщині, звідси й прізвище Плетенецький. Він отримав освіту в братських школах Львова і Острога, після чого пішов у ченці. Коли він був настоятелем Лещинського монастиря у Пінську, у 1596 році брав активну участь у Берестейському православному церковному соборі.

Світське ім’я архімандрита – Олександр Михайлович або Томашевич (ілюстрація з Вікіпедії)

У 1599 році став архімандритом Печерським, після цього за підтримки козацтва та православної шляхти, відстояв права православних на Києво-Печерську лавру. Там він започаткував скитський устав і сам вів дуже аскетичне життя.

Отець Єлисей заснував у Радомишлі фабрику паперу і відкрив при Києво-Печерській лаврі друкарню, яка стала головним осередком українського церковного друкарства.

«Розуміючи важливість справи духовного просвітництва для захисту православ’я, архімандрит Єлисей згуртував біля себе освічених і вчених ченців, проповідників, перекладачів, знавців друкарської справи. Лаврська друкарня незабаром стала на всю Україну й поза нею знаменитим головним осередком українського церковного друкарства, а цінні книги, що були видані у ній, стали влучною відповіддю в період релігійної полеміки», – зазначено в Акті ПЦУ про канонізацію.

Стародруки XVII ст., видані в лаврській друкарні (фото лаври)

Архімандрит Єлисей (Плетенецький) помер 29 жовтня 1624 року, його поховали в Успенському соборі лаври. Саме ця дата і стала днем вшанування пам’яті.

Релігієзнавець Андрій Ковальов зазначає, що настоятелем лаври Єлисей Плетенецький став у скрутні для православ’я часи. Водночас йому вдалося фактично відродити монастир, відреставрувати головний його собор – Успенський. Він започаткував традицію опіки над бідними і відкрив для них їдальню. А ще був талановитим воїном, політиком і дипломатом.

«Єлисей Плетенецький добився для Києво-Печерської лаври статусу Ставропігії Вселенського Патріарха. Він – фундатор лаврського гуртка православних інтелектуалів, з якого вийшли Памво Беренда (укладач першого словника української мови), митрополит Київський Петро Могила та митрополит Київський Іов Борецький, отець Лаврентій Зизаній-Тустановський та архімандрит Києво-Печерської Лаври Захарія Копистенський», – розповідає Андрій Ковальов.

фото ПЦУ та Києво-Печерської лаври

У заповіднику «Києво-Печерська лавра» відкрили виставку, що розповідає про життя та внесок Плетенецького в культурну спадщину України. Експозиція зібрала стародруки та реліквії, особисті речі архімандрита, унікальні артефакти XVII ст. Окрім цього, виставка має інтерактивні елементи: відвідувачі можуть відчути дух давніх часів, перегорнути сторінки реконструйованої книги, створеної на папері, що імітує матеріали початку XVII століття. Перша кураторська екскурсія запланована на 15 листопада.