Прихильник «руского міра» створив низку інформаційних ресурсів, де виправдовував дії Росії

Працівники Служби безпеки України в Закарпатській області викрили головного редактора закарпатського інтернет-видання на пропагуванні «руского міра» та виправдовуванні збройної агресії Росії проти України. Про це прес-служба відомства повідомила у п’ятницю, 5 серпня.

Як встановили слідчі, до протиправної діяльності причетний закарпатець, який є головним редактором одного з місцевих інтернет-видань.

«Прихильник «руского міра» створив низку інформаційних ресурсів, у тому числі сайт та спільноти в соціальних мережах, де активно просував антидержавні проросійські наративи та агітував підтримати російську агресію», – розповіли у відомстві.

Для ведення інформаційно-підривної діяльності агітатор використовував матеріали пропагандистських сайтів держави-терориста Росії та незаконних збройних формувань.

«Ініційована СБУ експертиза підтвердила наявність у публікаціях публічних виправдовувань збройної агресії Росії проти України, а також глорифікації представників збройних формувань РФ», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігуранта, де виявили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами злочинної діяльності проти державної безпеки України.

«Головному редактору видання повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України – «Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників». Матеріали справи разом із обвинувальним актом скеровано до суду», – резюмували у прес-службі СБУ.

Наразі немає інформації, про редактора якого саме закарпатського сайту йде мова.