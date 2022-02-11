Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) на виїзному засіданні в Харкові у п’ятницю, 11 лютого, запровадила санкції проти телеканалу «Наш», який належить проросійському політику Євгенію Мураєву. Про це після засідання РНБО повідомив її секретар Олексій Данілов.

Відомо, що під санкції потрапили всі компанії, які так чи інакше пов’язані з цим телеканалом.

«Введено санкції проти компанії “Наша Прага”, проти компанії “Наш 24”, “Наш 365” і компанії, яка безпосередньо є, наскільки ми поінформовані, власником усіх цих компаній, яка розташована на Кіпрі в місті Лімасол… Компанія, яка розташована на Кіпрі, так само потрапила під наші обмежувальні санкції терміном на 5 років», – розповів Данілов на прес-конференції за підсумками засідання РНБО.

Нагадаємо, у січні петиція до президента України Володимира Зеленського про закриття телеканалу «Наш» набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Пізніше стало відомо, що Служба безпеки України готує для РНБО документи щодо введення санкцій проти цього телеканалу через його антиукраїнську діяльність.

На засіданні РНБО 11 лютого щодо цього питання доповідав голова СБУ Іван Баканов.

«НАШ» – український новинно-політичний телеканал, що належить ТОВ «Наша Прага», яким, своєю чергою, володіє кіпрський офшор Demosena Investments Ltd. Він почав мовити на базі жіночого телеканалу «Максі-ТВ» в листопаді 2018 року. Кінцевим бенефіціаром є Володимир Мураєв – батько екс-депутата Євгена Мураєва. В ефірі каналу неодноразово лунали проросійські заяви, а експертами туди кликали екс-прем'єра Миколу Азарова, представника російських терористів «ЛНР» Родіона Мірошніка тощо.

Раніше Мураєвим належав також нині заблокований в Україні проросійський телеканал NewsOne, який згодом купив бізнес-партнер Віктора Медведчука Тарас Козак.

Санкції проти телеканалу NewsOne, ZIK і «112 Україна», які входили до холдингу Козака, РНБО ввела 2 лютого 2021 року. Крім того, наприкінці грудня РНБО також ввела санкції проти телеканалів «Перший незалежний» та UkrLive, які перебувають в орбіті впливу Медведчука, хоча юридично належать Нестору Шуфричу. Усі вищезгадані телеканали відомі проросійською риторикою.