Миколаївський районний суд Львівської області виніс вирок водійці ВАЗ Світлані Демській за смертельну ДТП, що трапилась іще у 2016 році, в якій загинула пішохідка. Суд призначив їй 3 роки іспитового терміну, а також зобовʼязав сплатити дітям загиблої загалом 408,9 тис. грн.

Як вказано в матеріалах справи, ДТП трапилась 2 листопада 2016 року в Новому Роздолі на вул. Шевченка. Світлана Демська за кермом автомобіля ВАЗ 2106 наїхала на пішохідку, яка внаслідок ДТП отримала важкі травми і померла.

Син загиблої в суді розповів, що спершу Світлана Демська їм допомагала, а після того, як його мама впала в кому, перестала. Ще один син розповів, що водійка відшкодувала лише 100 доларів.

Враховуючи обставини справи, суддя Миколаївського райсуду Андрій Головатий визнав Світлану Демську винною в смертельній ДТП і призначив їй 4 роки позбавлення волі з вилученням водійського посвідчення на 3 роки. Однак суд звільнив її від відбування покарання та призначив 3 роки іспитового терміну.

Також суд зобовʼязав Світлану Демську сплатити дітям загиблої по 120 тис. грн моральної компенсації, а також відшкодував 6,7 тис. грн юридичної допомоги і 9,6 тис. моральної компенсації. Цей вирок можна оскаржити в апеляії.