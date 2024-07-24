За кермом Audi перебував 36-річний мешканець Самбірського району

У вівторок, 23 липня, на Львівщині внаслідок наїзду автомобіля загинула 70-річна пішохідка. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 20:30 на автодорозі Львів-Самбір-Ужгород у селі Градівка Львівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Audi 100, 36-річний житель одного з сіл Самбірського району, наїхав на 70-річну місцеву мешканку, яка переводила через дорогу корову. Від отриманих внаслідок ДТП травм жінка загинула на місці події.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Правоохоронці встановлюють обставини події.