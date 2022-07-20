Британська машинобудівна компанія Rolls-Royce відбудує амбулаторію на Сумщині, яку в березні зруйнував снаряд росіян. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Ще 17 березня в результаті прямого влучання, амбулаторія в селі Хухра Охтирського району була зруйнована вщент.

Відбудовувати медичний заклад буде всесвітньо відома компанія «Rolls-Royce». Частину коштів на відновлення української амбулаторії зібрали безпосередньо працівники «Rolls-Royce». Ще частину перерахує компанія.

Відбудова амбулаторії обійдеться в 13 млн грн. Свої двері відновлений медичний заклад відкриє вже за 6 місяців.

Раніше МОЗ повідомляло, що станом на кінець червня, за чотири місяці війни, внаслідок бойових дій в Україні зруйновано 118 лікарень. Крім того, пошкоджень зазнали ще 628 медичних закладів. Про готовність допомогти Україні відновити зруйновані лікарні заявляли компанії Philips та Siemens.