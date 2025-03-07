За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає

Вночі 7 березня під час комбінованої атаки на українську енергетику цілями РФ стали об’єкти інфраструктури на території Івано-Франківської області. В регіоні працювали сили ППО, обійшлося без жертв та руйнувань.

Повітряна тривога на Прикарпатті розпочалася о 3:59 і тривала до 7:28. В цей час в області пролунали вибухи, повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

«На світанку ворог атакував Прикарпаття. Його ціллю були інфраструктурні об'єкти. Працювали сили ППО. За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає», – написала Світлана Онищук у Telegram.

Нагадаємо, вночі Росія атакували дронами та ракетами об’єкти критичної інфраструктури в різних областях. Внаслідок атаки постраждали об’єкти енергетики та цивільні будівлі. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, цілями РФ стали енергетична та газова інфраструктура України.

Загалом вночі росіяни випустили по Україні майже 70 ракет та дві сотні безпілотників. За даними Повітряних сил, до відбиття масованої атаки залучали винищувальну авіацію – зокрема, літаки F-16 та нещодавно передані французькі винищувачі Mirage-2000.