Дрон влучив у надбудову судна

У ніч на п’ятницю, 29 травня, російські військові атакували цивільне судно, яке прямувало з порту Одеської області до Туреччини. Внаслідок удару постраждали двоє членів екіпажу. Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

За даними військових, армія Росії застосувала ударні безпілотники проти суховантажу ANT, який ходить під прапором Вануату. Судно належить турецькій компанії та перевозило вантаж з Одещини до Туреччини.

У результаті атаки дрон влучив у надбудову судна, після чого на борту виникла пожежа. У ВМС зазначили, що завдяки оперативній роботі Морської пошуково-рятувальної служби та українських військових займання вдалося швидко локалізувати та ліквідувати.

Також повідомляють, що внаслідок атаки поранення отримали двоє членів екіпажу. Їх евакуювали катерами ВМС України та доставили до медичного закладу для надання допомоги.

«РФ продовжує цілеспрямовано створювати загрозу міжнародним морським перевезенням, атакуючи цивільну інфраструктуру та торговельні судна», – наголосили у дописі.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що сили ППО знищили більшість ворожий цілей, проте на півдні області через пошкодження ліній електропередач було знеструмлено близько 4 тис. абонентів. За його словами, енергетики вже працюють над відновленням світла.

Зазначимо, що під час цієї атаки на Одещину російський дрон також залетів до Румунії. У місті Галац БпЛА упав на житлову багатоповерхівку, внаслідок чого у квартирі на 10-му поверсі спалахнула пожежа.