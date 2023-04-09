Російські підрозділи десантників, яких відправляють у Бахмут, вже також зазнали втрат

Росія почала перекидати у Бахмут елітні підрозділи своєї армії, зокрема десантників. Причиною цього стали величезні втрати серед ПВК «Вагнер», розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

За його словами, російські підрозділи десантників, яких відправляють у Бахмут, вже також зазнали втрат – через це вони були доукомплектовані мобілізованими.

Череватий додав, що вбитими росіяни втрачають у Бахмуті щодоби близько сотні осіб. Крім того, є поранені та важкопоранені.

«У них дуже важкі втрати, особливо зараз цей потік з в’язниць російських не дуже продовжується. Це найагресивніше угрупування, «Вагнера» саме, яке проявляло найбільшу агресивність, найбільшу динаміку атак, вони його потенціал втрачають», – наголосив Череватий.

5 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Польщі заявив, що ситуація в Бахмуті на Донеччині залишається найскладнішою на фронті, але українські сили перебувають у місті, а загарбники його не контролюють. Водночас за словами Зеленського, «якщо буде момент іще гарячіших подій і небезпека, що ми можемо втратити особовий склад через оточення, обов’язково будуть відповідні правильні рішення генерала на місці».

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни повідомляли, що російські війська значно сповільнили свої штурми в Бахмуті. Водночас це місто продовжує залишатися однією з найгарячіших точок російсько-української війни.