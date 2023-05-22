Росія створює нову «елітну» штурмову авіаційну групу під кодовою назвою «Шторм», яка діятиме над територією України. Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії.

За даними відомства, до складу підрозділу можуть увійти щонайменше одна ескадрилья винищувачів-бомбардувальників Су-24 і Су-34, а також ескадрильї ударних вертольотів. Таке поєднання типів літаків свідчить про те, що група буде виконувати головну роль в ударах по наземних цілях.

Відомство з посиланням на російські ЗМІ зазначає, що міноборони РФ прагне залучити висококваліфікованих і мотивованих пілотів, пропонуючи великі грошові виплати, а також відкриває набір для льотчиків у відставці.

«Створення групи демонструє, як Росія оцінює свої регулярні військово-повітряні ескадрильї, які серйозно недопрацьовують у виконанні своєї основної функції – завданні авіаударів по українській лінії фронту», – йдеться у повідомленні.

Напередодні британське розвідувальне відомство повідомляло, що РФ змінила тактику ракетних ударів по Україні, частіше залучаючи неозброєні розвідувальні безпілотні літальні апарати.