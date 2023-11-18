Вніч на 18 листопада в Україні збили 29 БпЛА

У ніч на 18 листопада Росія атакувала Україну безпілотниками типу «Shahed». Повітряні сили збили 29 ударних дронів. Про це у суботу, 18 листопада, повідомили Повітряні сили України.

«Із 20-ї години 17-го по 04 годину 18 листопада 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного та південно-східного напрямків (Курська область, Приморсько-Ахтарськ -РФ) ударними БпЛА типу «Shahed», – йдеться у повідомленні.

Безпілотники атакували у кілька хвиль, групами, у різних регіонах України, в зонах відповідальності усіх повітряних командувань Повітряних Сил.

Як повідомили у Київській міській адміністрації, сили ППО збили всі дрони, запущені в напрямку Києва. Крім того, ППО працювала на Хмельниччині, повідомив заступник голови Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

За інформацією Сил оборони півдня, на Одещині є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури, пошкоджено адмінбудівлю.

«Спалахнула пожежа, яку оперативно локалізовано. Один цивільний співробітник отримав поранення, його госпіталізовано», – йдеться у повідомленні.

Для відбиття атаки залучили авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Нагадаємо, у ніч на п’ятницю, 17 листопада, Росія атакувала дронами камікадзе захід, центр та південь України. Ворожі безпілотники зафіксували на Хмельниччині – там лунали вибухи.

Зранку, 16 листопада, росіяни атакували Україну ударними дронами-камікадзе Shahed. Росіяни атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ) 18-ма ударними БпЛА. У багатьох регіонах було оголошено повітряну тривогу, працювала протиповітряна оборона. В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено 16 ворожих безпілотників.