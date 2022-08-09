У замку зберігається архів міністерства збройних сил Франції

Через вторгнення Росії на територію Україну росіянам заборонено відвідувати одну із відомих туристичних принад – Венсенський замок.

Середньовічна фортифікаційна споруда розташована у передмісті Парижа та є одим із туристичних об’єктів французької столиці (вона розміщена на тій самій гілці метро, що й Лувр, музей д’Орсе, паризька Ратуша, Центр Помпіду та інші найвідоміші паризькі туристичні об’єкти).

Проте, окрім музею, у замку зберігається архів міністерства збройних сил Франції та працює один із центрів Історичної служби оборони (SHD). Пам’ятка є у підпорядкуванні міністерства збройних сил Франції. Це й спричинило заборону, повідомляє TF1.

Міністерство збройних сил пояснило, що після вторгнення в Україну відомство «обмежило доступ до приміщень відомства для громадян Росії». На офіційному сайті замку Château de Vincennes жодних повідомлень про обмеження на підставі громадянства немає. Проте є повідомлення, що відвідувачі мають пред’явити, документи, які засвідчують особу. Також на сайті йдеться, що у візиті до замку може бути відмовлено «з технічних або персональних причин».

Замок Château de Vincennes – один із символів французької королівської влади

Інші туристичні об’єкти, такі, наприклад як Дім Інвалідів, які є у підпорядкуванні міністерства збройних сил, поки що залишаються відкритими для росіян.

Замок Château de Vincennes – один із символів французької королівської влади. Також його називають «замком проклятих королів». Збудований у ХІІІ столітті, він був однією із основних резиденцій французьких королів до 1682 року, коли Людовік XIV надав перевагу Версалю. Підземелля використовувалося як в'язниця: там утримувалися Фуке, маркіз де Сад та Дідро, там стратили Мату Харі. Фортеця захищала Париж під час війни 1812 року.