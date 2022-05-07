У передмісті фактично окупованого росіянами Маріуполя загарбники демонтували пам'ятник гетьману Петру Сагайдачному, бо його встановили за ініціативи українського полку «Азов». Відповідне відео опублікувала російська пропагандистська агенція «РИА Новости».

За словами російських загарбників, пам'ятник встановлять у якомусь новому «музеї», який хочуть створити.

Дії окупантів різко розкритикував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«В Маріуполі замість всесвітньої історії та історії України – історія Росії. Все це відбувається під радянськими прапорами. Тварі хочуть викорчувати все, що пов’язує з Україною. Геть все. Мову, історію, культуру», – констатував він.

Пам'ятник у Мангуші відкрили у жовтні 2017 року – напередодні Дня захисників України. Його встановили за ініціативи «Національного корпусу» і полку «Азов» та підтримки місцевої влади. Встановленню пам’ятника також були раді місцеві жителі. На його відкритті були присутні близько 200 людей.