Росіяни розстріляли українських воїнів на Донецькому напрямку

На Донеччині російські окупанти стратили шістьох українських військовослужбовців, які здалися у полон. За фактом розстрілу 23 січня Офіс Генпрокурора розпочав кримінальне провадження, а омбудсмен звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

У четвер, 23 січня, у соцмережі поширили записане російськими солдатами відео, на якому вони страчують шістьох українських полонених військовослужбовців. На відео видно ще одного українського бійця, відео обривається, коли він лежить на землі – його доля наразі невідома.

«Розстріл кожного із потрапивших у полон відбувається на очах у інших побратимів. При цьому окупанти наказують їм “лежати та закрити рот”, а “оператор” злочину озвучує “Один — мій”, а згодом видно, як він випускає низку куль у спину одному з військовополонених», – повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Де саме росіяни стратили українських бійців, не уточнюється.

Інформацію про воєнний злочин росіян Лубінець направив до ООН та МКЧХ. Крім того, на відео страти українських полонених відреагували в Офісі Генпрокурора, де повідомили, що відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 ККУ (вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей).

Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють причетних до страти українських військовополонених.