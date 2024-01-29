Дрони помітили у трьох західних регіонах

Російські окупанти у ніч на понеділок, 29 січня, атакували Україну безпілотниками іранського виробництва. Зокрема, під атаку вісьмох БПЛА потрапили південні та західні регіони України, повідомили у прес-службі Повітряних сил України.

«У ніч на 29 січня 2024 року ворог атакував 8-ма ударними БПЛА типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарськ – (Росія), однією ракетою “Іскандер-М” з району Воронезької області (Росія), та трьома ЗРК С-300 по Донеччині з тимчасово окупованої території області», – повідомили у прес-службі Повітряних сил.

Усі вісім ворожих дронів-камікадзе збили військовослужбовці повітряних сил. БПЛА збили над чотирма областями:

Хмельницькою;

Рівненською;

Дніпропетровською;

Миколаївською.

Результати роботи ППО у ніч на 29 січня

У прес-службі Повітряних сил зазначили, що до відбиття повітряного нападу росіян залучили ЗРК та мобільні вогневі групи.

Зазначимо, атака безпілотників тривала з вечора 28 січня, коли приблизно о 20:45 Повітряні сили оголосили про загрозу застосування БПЛА на півдні України. Дрони-камікадзе рухалися через центральні області на захід. Зокрема, безпілотники також помітили на Київщині, Вінниччині, Житомирщині, Черкащині та Тернопільщині.