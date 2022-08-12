Наслідки обстрілу росіянами Краматорська у ніч на 12 серпня

Російські загарбники у п’ятницю, 12 серпня, завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області. Внаслідок обстрілу загинули щонайменше двоє людей, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його інформацією, обстрілом пошкоджено щонайменше 20 приватних будинків, також після обстрілу спалахнула пожежа. Однак він уточнив, що остаточні наслідки обстрілу встановлюються.

Також Кириленко закликав жителів міста не бути мішенню для росіян і евакуюватися. Нагадаємо, що з Донеччини триває обов’язкова евакуація. Щоб нею скористатися, необхідно здійснити кілька простих кроків.

Мер Краматорська Олександр Гончаренко уточнив, що удар припав на селище Іванівка біля міста. За його словами, пошкоджено десятки приватних будинків.

Додамо, що минулої ночі росіяни також били по Краматорську, завдавши загалом 11 ударів.