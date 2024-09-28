Росіяни атакували магазин у Покровському районі

Вранці суботи, 28 вересня, росіяни атакували цивільну інфраструктуру у селі Ясенове Донецької області. Внаслідок обстрілу загинуло двоє людей. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

За даними прокуратури, росіяни атакували село близько 10:20. Боєприпас влучив у будівлю магазина. Внаслідок обстрілу загинула 28-річна продавчиня та чоловік. Крім того, ще один місцевий 41-річний житель отримав осколкові поранення. Його госпіталізували до лікарні.

Також внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали розташовані поруч будинки та автомобілі. Наразі правоохоронці встановлюють тип боєприпаси та остаточну кількість постраждалих внаслідок атаки.

Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 25 вересня російські військові керованими авіабомбами завдали ударів по центральній частині Краматорська Донецької області. Внаслідок атаки загинули двоє людей, що щонайменше 19 мирних жителів отримали поранення.

Зазначимо, що росіяни систематично атакують прифронтову Донеччину. Голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін закликає місцевих жителів евакуюватися.