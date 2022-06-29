Керівника херсонського управління ДАБК Ростислава Маршака викрали 28 червня

У Херсоні загарбники викрали керівника управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) Ростислава Маршака. Його викрали 28 червня разом з мером Херсона Ігорем Колихаєвим, повідомив 29 червня місцевий сайт «Мост».

За словами дружини Маршака, його забрали разом із мером, але вони у різних місцях.

«Вчора о 10 ранку останній раз був на зв'язку. Його о 10:15 забрали разом із мером, але вони у різних місцях», – сказала дружина чиновника.

Нагадаємо, 28 червня у Херсоні російські окупанти викрали мера Херсона Ігоря Колихаєва. Його речниця впевнена, що викрадення Ігоря Колихаєва російськими військовими пов'язане з відмовою міського голови співпрацювати з окупаційною владою.

Також, як нагадує «Укрінформ», окупанти викрали керівника комунального підприємства «Муніципальна варта», що займається охороною комунальних об'єктів.