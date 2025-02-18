Ще 67 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені

У ніч на вівторок, 18 лютого, російські окупанти випустили по Україні понад 170 безпілотників. Через атаку є пошкодження в центрі та на сході країни, повідомили Повітряні сили.

За даними відомства, із 19:00 17 лютого ворог запустив 176 дронів-камікадзе Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із російських Орла, Брянська, Курська, Міллєрова, Шаталова, Приморсько-Ахтарська та окупованого Криму.



До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.

«Станом на 09:00 підтверджено збиття 103 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях», – ідеться в повідомленні.



Ще 67 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

Результати роботи протиповітряної оборони у ніч на 18 лютого

Наслідки дронової атаки на Україну



За даними Повітряних сил, унаслідок ворожої атаки постраждали Кіровоградщина, Харківщина, Київщина та Черкащина.

Кіровоградщина – російський безпілотник атакував багатоповерхівку в місті Долинська. Через атаку постраждали мама та двоє дітей.

Харківщина – унаслідок влучання БпЛА «Герань» пошкоджено складську будівлю в Куп’янському районі.

Київщина – уламки збитого ворожого БпЛА впали в нежитловій зоні у Святошинському районі Києва, виникла пожежа в складському приміщенні.

Черкащина – уламки збитого дрона пошкодили чотири будинки, гараж та авто в Черкаському районі. У приміщеннях вибиті вікна, подекуди понівечено дахи. Триває обстеження території.