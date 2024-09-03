Росіяни запустили по Україні 35 дронів та кілька ракет

У ніч на 3 вересня російські окупанти здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Більшість із них вдалося збити, повідомили у пресслужбі Повітряних Сил.

За даними військовослужбовців, росіяни завдали удару:

трьома балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 з тимчасово окупованого Криму;

керованою авіаракетою Х-59/69 з Курської області Росії;

35 ударними дронами типу Shahed-131-136, випущеними з Курщини та окупованого мису Чауда в Криму.

«В результаті протиповітряного бою збито 27 ударних БпЛА Shahed-131/136, шість – локаційно втрачені, інформація про руйнування чи потерпілих не надходила. Ще два ворожі безпілотники полетіли в напрямку Бєлгородської обл. та окупованої Донеччини», – повідомили у пресслужбі Повітряних Сил.

Результат роботи ППО у ніч на 3 вересня

Військовослужбовці уточнили, що вночі росіяни атакували вісім областей України:

Київщину,

Харківщину,

Одещину,

Миколаївщину,

Херсонщину,

Полтавщину,

Чернігівщину,

Сумщину.

Нагадаємо, ввечері 2 вересня росіяни також завдали удару по Запоріжжю, внаслідок чого в місті загинули дві людини. Серед них – 8-річний хлопчик. Такоє поранення отримала 112-річна дівчинка, вона перебуває в реанімації.

Вибухи також лунали у Дніпрі – ввечері 2 вересня окупанти завдали ракетного удару по місту, внаслідок чого є щонайменше один загиблий та шестеро поранених.