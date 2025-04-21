Українські захисники збили 42 безпілотники російських військ

У ніч на 21 квітня російська армія атакувала Україну трьома ракетами різних типів та майже сотнею дронів-камікадзе. Повітряні сили збили 42 ворожі безпілотники, повідомили у відомстві.

З 02:00 Росія завдала удару по Херсонщині протикорабельною крилатою ракетою «Онікс» із Криму, а Миколаївщину – атакувала двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П з акваторії Чорного моря.

Також ворог випустив 96 ударних безпілотників з російських Міллєрова, Курська, Брянська, Приморсько-Ахтарська, а також Гвардійського, що в окупованому Криму.

Станом на 09:00 Повітряні сили збили 42 ударних БпЛА типу Shahed на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Ще 47 дронів були локаційно втрачені.

Результати роботи української ППО 21 квітня (Візуалізація Повітряних сил)

Наслідки комбінованої атаки 21 квітня

Від ворожої атаки постраждали Харківщина, Дніпропетровщина та Черкащина.

На Черкащині російські безпілотники пошкодили об’єкт інфраструктури. Триває обстеження території.

У Підгородненській громаді на Дніпропетровщині внаслідок атаки БпЛА зайнялися суха трава та господарська споруда. Понівечений дачний будинок. У Павлограді сталася пожежа на харчовому підприємстві.

До слова, увечері 20 квітня президент України Володимир Зеленський запропонував Росії відмовитися від будь-яких атак на цивільну інфраструктуру із застосуванням далекобійних ракет та дронів-камікадзе. Однак після опівночі РФ продовжила атакувати цивільне населення та об’єкти в Україні – в низці областей лунала повітряна тривога.