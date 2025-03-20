Наслідки атаки на Кропивницький у ніч на 20 березня

У ніч на четвер. 20 березня, російські окупанти вчергове завдали ударів по Україні, застосувавши дрони-камікадзе. Загалом за ніч росіяни випустили понад 170 БпЛА, які атакували цивільну інфраструктуру, повідомили у пресслужбі Повітряних Сил ЗСУ.

З 19:00 19 березня росіяни випустили по Україні 171 дрон типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів. Пуски безпілотників відбувалися з російських Орла, Шаталова, Міллерова та Приморсько-Ахтарська, а також із мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи. ППО працювала у 12 областях України:

Харківській,

Полтавській,

Сумській,

Чернігівській,

Черкаській,

Київській,

Житомирській,

Вінницькій,

Кіровоградській,

Дніпропетровській,

Запорізькій,

Херсонській.

Українська ППО знищила 75 ударних дронів. Ще 63 безпілотники-імітатори локаційно втрачені без негативних наслідків.

Результат роботи ППО у ніч на 20 березня

Попри це, у трьох областях є руйнування внаслідок нічної атаки. Зокрема, пошкодження є в Кропивницькому, який, за даними місцевої ОВА, потрапив під наймасованішу атаку безпілотників за все повномасштабне вторгнення. Внаслідок російської атаки у місті виникли пожежі в житлових кварталах, щонайменше 10 людей постраждали – серед них чотири дитини. У місті також пошкоджена залізнична інфраструктура, через що затримується низка потягів.

На Сумщині безпілотники атакували кілька громад, є руйнування внаслідок падіння уламків. Одна людина загинула внаслідок обстрілу керованими авіабомбами по Краснопільській громаді.

Інформації про пошкодження на Донеччині від обласної адміністрації наразі немає.