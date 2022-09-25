Окупанти примусили 57 українських військовополонених з пропискою у Донецькій області проголосувати на псевдореферендумі за приєднання регіону до складу держави-терориста Росії. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони (РНБО) України.

За даними Центру, у Донецькій області загарбники намагаються сформувати з українських військовополонених, утримуваних в Оленівській колонії, «козачий батальйон» імені Богдана Хмельницького». Також у кремлівських медіа з'явилася інформація, що 11 чоловіків і 23 жінок-військовослужбовців Збройних сил України нібито звернулися до бойовиків із проханням отримати паспорти терористичного утворення «ДНР». Ще 57 українських військовополонених з пропискою у Донецькій області примусили проголосувати на псевдореферендумі за приєднання регіону до складу Росії.

«Щоб надати провокації хоч якоїсь правдоподібності, у паспортах військовополонених зроблено помітку про прописку в так званій «ДНР», що нібито дало їм право брати участь у фейковому референдумі», – зазначали в Центрі.

У відомстві наголосили, що подібні кроки з боку загарбників є черговою маніпуляцією, спрямованою на поширення на захоплених територіях кремлівського наративу про нібито велику кількість «прихильників» ідеї приєднання до РФ серед полонених українських військових.

Як інформував ZAXID.NET, на території окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей проводять «референдуми» щодо входження до складу Росії. Псевдореферендуми триватимуть п’ять днів – до 27 вересня. Однак, за даними української та західних спецслужб, «результати» такого «волевиявлення», яке проходить під дулами автоматів, вже відомі.

Зазначимо, як повідомила раніше віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, Росія утримує​ в полоні 2,5 тис. українців, серед них багато цивільних.