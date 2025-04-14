У ніч на понеділок, 14 квітня, російські окупанти завдали чергового удару по Україні. Для атаки росіяни застосували 62 ударні безпілотники, повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

Починаючи з 20:30 13 квітня РФ запускала ударні БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори із російських Міллєрова та Приморсько-Ахтарська, а також мису Чауда в анексованому Криму.

Для відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони.

«Станом на 09:00 підтверджено збиття 40 ударних БпЛА типу Shahed на сході та півдні країни. 11 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків)», – ідеться в повідомленні.

Результати роботи Сил ППО 14 квітня

Наслідки ворожої атаки на Україну

Від ворожої атаки цієї ночі постраждали Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина та Харківщина, інформують у командуванні Повітряних сил.

У ДСНС повідомили, що ввечері 13 квітня ворожий дрон влучив у багатоповерхівку в Херсоні. Унаслідок атаки у двох квартирах виникли пожежі, які оперативно загасили рятувальники.

Російські окупанти обстріляли Нікопольщину з РСЗВ «Град» та важкої артилерії, поцілили дронами-камікадзе. Потерпали Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про постраждалого 53-річного чоловіка.

«Виникла пожежа, яку рятувальники приборкали. Пошкоджені вісім приватних будинків, три господарські споруди, гараж, авто, лінії електропередач», – ідеться в повідомленні.

Окрім Нікопольщини, російська армія безпілотниками атакувала Раївську громаду Синельниківського району. Там виникла пожежа в будівлі, що не експлуатувалася.