28 квітня Конгрес США підтримав відкриття ленд-лізу для України

Російські окупанти взялися поширювати інформацію, що начебто «за ленд-ліз розплачуватимуться багато майбутніх поколінь громадян України». Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

У відомстві також розвінчали фейки російської пропаганди про надання Україні ленд-лізу.

«Загалом борги можуть виникнути лише у разі, якщо після війни з РФ Україна захоче залишити військове обладнання, отримане за рахунок ленд-лізу. При цьому все знищене та втрачене під час бойових дій обладнання списується», – роз'яснили в ЦПД.

Пропагандисти країни-агресора також звинуватили США в тому, що Вашингтон начебто знав про скорий початок війни і готувався до цього, тож проект про ленд-ліз зареєстрував ще в січні.

«Сенатори представили проект про постачання Україні зброї за ленд-лізом на початку січня. Однак, збір підписів сенаторів, що був розпочатий 19.01.2022 року, закінчився лише 24.03.2022 року. І тільки після цього його було передано на розгляд Комітету Сенату з міжнародних відносин. Водночас представлення проекту в Сенаті абсолютно не гарантує його ухвалення», – спростували дезінформацію у ЦПД.

Як інформував ZAXID.NET, 28 квітня Конгрес США підтримав відкриття ленд-лізу для України. Що таке ленд-ліз і як це допоможе у війні з Росією читайте у нашому матеріалі.