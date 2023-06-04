Російські добровольці, які ведуть бойові дії на території прикордонної з Україною Бєлгородської області Росії, взяли в полон 12 російських військових та передали їх Україні. Це сталося після того, як губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков відмовився зустрітися з представниками «Російського добровольчого корпусу» та легіону «Свобода Росії».

«Я щойно повернувся з Нової Таволжанки [Бєлгородської області, куди добровольці запросили Гладкова для зустрічі]. Як ми й очікували, пан Гладков не вважав за потрібне і не знайшов у собі мужності обміняти свій дорогоцінний час на життя і свободу, як він встиг висловитися, "наших пацанів"», – сказав командир РДК Дєніс Нікітін на відео. На відео російських повстанців також видно десятьох полонених і двох поранених російських військових.

Він додав, що полонених на Бєлгородщині військових буде передано Україні. Це означає, що вона зможе їх обмінювати на українських воїнів, які перебувають в російському полоні.

Сам Гладков, який раніше заявив про готовність до зустрічі з повстанцями, в цей час написав у Telegram, що «провів звужений оперативний штаб за участю органів державної та муніципальної влади».

Раніше в неділю, 4 червня, російські добровольці оприлюднили звернення, в якому запропонували Гладкову зустрітися без зброї: обіцяли натомість відпустити двох полонених. За словами добровольців, Гладкову потрібно було до 17:00 прийти до храму в селі Нова Таволжанка, що в Бєлгородській області. Бійці казали, що хочуть поспілкуватися з ним про долю Росії та війну.

Гладков у відповідь зняв відео, на якому заявив, що згоден зустрітися, але висунув свої умови: сказав, щоб повстанці їхали до пункту пропуску Шебекіно і запевняв, що «гарантує безпеку». Схоже, бійці на його умови не пристали.

Нагадаємо, 1 червня бійці «Російського добровольчого корпусу» та легіону «Свобода Росії» заявили про початок другої фази спецоперації на Бєлгородщині. 4 червня вони повідомили, що заходять у передмістя Шебекіна – міста, розташованого за 4 км від кордону з України, де проживає 45 тис. людей. Операція російських добровольців на Бєлгородщині почалася 22 травня.