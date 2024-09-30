В результаті атаки дрони знищили службовий автомобіль

У понеділок, 30 вересня, російські окупанти застосували дрони для атаки на бригаду енергетиків ДТЕК, які працювали над відновленням світла на Дніпропетровщині. Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

«Ремонтна бригада працювала поблизу лінії фронту, відновлюючи пошкоджені повітряні лінії. В цей момент ворог атакував її дронами», – повідомили у пресслужбі ДТЕК.

У компанії повідомили, що внаслідок атаки знищений службовий автомобіль. Втім, енергетики встигли сховатися під час атаки та не постраждали. Їх евакуювали з місця обстрілу.

Якими саме БпЛА атакували окупанти, в компанії не повідомили. Зазначимо, раніше голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про нічну атаку дронів-камікадзе по Нікопольській, Мирівській та Марганецькій громаді, під час якої зачепило лінію електропередач.

Нагадаємо, 20 вересня росіяни завдали удару по освітньому центру в Дніпрі. Внаслідок атаки поранений 19-річний хлопець, пошкоджені понад 10 авто та корпус центру.