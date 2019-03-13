Російські лікарі визнали, що одному з військовополонених моряків потрібна операція

СуспільствоАндрій Стець, 13 березня11500

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Російські лікарі рекомендували пораненому українському моряку Василю Сороці зробити операцію. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Омбудсмен повідомила, що отримала відповідь на звернення до голови ради при Президентові РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини Михайлу Федотову.

«Федотов повідомив, що за результатами обстеження 22 лютого в міській клінічній лікарні Василю Сороці рекомендовано проведення оперативного лікування», - написала Денісова у Facebook.

Проте проведення операції затягується. Омбудсмен додала, що Сорока «перебуває в критичному стані».

Двоє інших поранених моряків - Андрій Ейдер і Андрій Артеменко - пройшли медичне обстеження в лікарні, а їх стан оцінюється нібито як задовільний.

«У листі сказано, що трьом пораненим морякам надається необхідна кваліфікована медична допомога в стінах «Лефортово». Але там немає жодних умов для лікування. Також мене намагаються переконати, що морякам не потрібна термінова госпіталізація, стосовно якої були неодноразові звернення», - заявила Денісова.

Також сьогодні стало відомо, що відвідати українських моряків зможе український консул - Росія вперше з листопада надала українським дипломатам дозвіл на зустріч з військовополоненими.

Нагадаємо, 25 листопада російські силовики у Керченській протоці біля окупованого Росією Криму обстріляли українські кораблі, захопили їх і 24 членів їхніх екіпажів. Троє моряків при цьому були поранені. Усіх захоплених українців тримають під вартою у СІЗО в Москві, їм інкримінують незаконний перетин кордону. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Крім того, про визнання себе військовополоненими заявили також усі 24 моряки.

У понеділок, 11 березня, слідчі ФСБ Росії призначили психолого-психіатричну експертизу для 11 захоплених в полон моряків ВМС України.

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