Х-47М «Кинджал» належить до гіперзвукових аеробалістичних ракет, якими росіяни обстрілюють Україну

Підрядники оборонних підприємств, які випускають російські гіперзвукові ракети «Кинджал», досі не потрапили під санкції Заходу, попри те, що більшість оборонних виробництв Росії після 24 лютого 2022 року потрапила під санкції. Відтак, вони продовжують імпортувати необхідні матеріали з країн Євросоюзу. Про це йдеться у матеріалі видання The Insider.

Як повідомляють розслідувачі, після масштабного вторгнення Росії в Україну держкорпорація «Ростех» наростила випуск «Кинджалів», вартість яких становить близько 10 млн доларів за одну ракету.

«Кинджали» виробляє «Конструкторське бюро машинобудування» (КБМ), що входить до холдингу високоточних комплексів «Ростеха». Журналісти з’ясували, що матеріали для виробництва «Кинджалів» завозять з Європи – згідно з сайтом держзакупівель, камери тепла та холоду (виробник Espec) КБМ отримує від московського ТОВ «Остек-Тест».

«Ця фірма навіть під час війни, як показують дані ImportGenius, продовжила імпортувати обладнання Espec із Польщі. Відправником виступала компанія Intertrans Sp. z o.o. з міста Седльце (польська влада вже звернула на неї увагу)», – зазначили журналісти.

Журналісти зауважили, що «особливо багато» постачань йде з Німеччини. Токарні верстати постачало ТОВ «KEB-Рус» – партнер німецької компанії KEB, який у розпал війни ввозить кабелі з ФРН. Крім того, рушничні свердла та інші інструменти виробництва Sandvik постачає ТОВ «Світ верстатника», що отримує продукцію від IR-Logistik GMBH із Берліна.

Водночас мікросхеми для «Кинджалів» допомагає виробляти АТ «Радіант-ЕК», яке постачає інтегральні мікросхеми. Компанія ввозить із Німеччини котушки та стрічки для захисної упаковки електронних компонентів (відправник – Advantek Gmbh).

Запчастини до «Кинджалів» ввозять за такою ж схемою ввозять і з інших країн ЄС. Російське ТОВ «Сонатек», яке має держконтракти з оборонними підприємствами РФ, пропонує «сучасне вимірювальне та металообробне обладнання від провідних світових виробників». Торгові контрагенти компанії – UAB Breitto, UAB CUST LT (Литва), Baltic Shipping Agency LTD Sp. z o.o. (Польща), Hermis Ekspo SIA (Латвія), Groupe D'Investissement Financier SA (Бельгія), Aberlink Ltd (Велика Британія) та інші.

Крім того, як зазначається у матеріалі, родина директора «КБМ» живе в Європі. Очільник «КБМ», 64-річний Сергій Пітіков, отримує понад 30 млн рублів на рік. Його дочка та онуки живуть у Швеції, у 2021 році Майя Пітікова купила будинок у маленькому містечку Рюдсгорд біля Мальме за приблизно 500 тис. євро. При цьому, згідно зі шведськими реєстрами, сумарний річний дохід Пітікової та її партнера близько 80 тис. євро на рік.А минулого року Майя придбала автомобіль Tesla Model 3 Standard Range Plus вартістю, порівнянною з її річним доходом.

У розмові з The Insider Майя Пітікова заявила, що «путінський режим веде злочинну, криваву, безглузду війну», але від подальших коментарів відмовилася, оскільки «не готова брати участь у розмові, яка спочатку була спрямована проти мого батька».

Зазначимо, що Х-47М «Кинджал» – гіперзвукова аеробалістична ракета. Відомо, що її швидкість може перевищувати швидкість звуку в 10 разів. Ракета здатна маневрувати на всій траєкторії польоту. Може вражати як стаціонарні об'єкти, так і надводні кораблі.